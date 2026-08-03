ट्रेन के आगे कूदा 52 वर्षीय सहायक शिक्षक, घायल
बेंगाबाद में एक सहायक शिक्षक विष्णु सिंह ने महेशमुंडा रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर घायल स्थिति में उन्हें गिरिडीह अस्पताल में भर्ती किया गया, बाद में रांची रेफर किया गया। उनके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के चलते यह कदम उठाया गया।
बेंगाबाद, प्रतिनिधि। महेशमुंडा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार अलसुबह चलती पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर 52 वर्षीय सहायक शिक्षक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस हादसे में शिक्षक गंभीर रुप से घायल हो गये। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, घटना अलसुबह करीब 4 बजे की है। मधवाडीह पंचायत के जमबाद चमगड्डा गांव निवासी विष्णु सिंह गिरिडीह से मधुपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के आगे अचानक कूद गए। संयोग से ट्रेन का झटका लगते ही वह पटरी से उछलकर बाहर जा गिरे। इसी कारण उनकी जान बच गई।
हादसे में विष्णु सिंह के सिर में गहरी चोट आई है और एक हाथ टूट गया है। सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें रांची रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि विष्णु सिंह प्राथमिक विद्यालय अम्बाटांड़ में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित थे। पिछले कुछ समय से वह मानसिक रूप से कमजोर चल रहे थे। आत्महत्या के प्रयास का ठोस कारण अभी सामने नहीं आया है। परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। घटना के बाद रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जानकारी ली है। फिलहाल रांची में उनका इलाज जारी है।
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