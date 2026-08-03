शादी का झांसा देकर छात्रा से कोचिंग में किया दुष्कर्म

विभूतिपुर, निसं। थाना क्षेत्र से गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के एक कोचिंग संस्थान के शिक्षक पर अपनी ही छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप सामने आया है। वही दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के पिता के मोबाइल और अन्य मोबाइल पर 17 जुलाई को अश्लील फोटो भेजा। इस संबंध में लड़की की मां ने महिला थाना, समस्तीपुर में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है। जिसमें बताया है कि उसकी नाबालिग पुत्री करीब दो वर्ष पूर्व आरोपी शिक्षक के कोचिंग संस्थान में दसवीं की पढ़ाई करती थी।

शिक्षक के द्वारा किए गए कृत्य

शिक्षक छुट्टी के बाद छात्रा को बहला-फुसलाकर शाम को रोक लेता था। 15 अप्रैल 2026 को शाम में कोचिंग से अन्य छात्रों के जाने के बाद, आरोपी ने शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इस घिनौनी करतूत का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और उसके बल पर पीड़िता को मुंह खोलने पर बदनाम करने की धमकी देने लगा। लोक-लाज और डर के कारण पीड़िता सहमी हुई थी। उसने कहा है उसके पति पटना में मजदूरी करते है। दशमी पास करने के बाद मेरी पुत्री पटना चली गई। जब पटना से लौटी तो पुनः फोन पर धमकी देकर बुला लिया और नशीला पदार्थ पिलाकर फिर दुष्कर्म किया तथा एक अन्य शिक्षक के सहयोग से फिर विडियो बना लिया और यौन शोषण करते रहा। पीड़िता की मां ने महिला थानाध्यक्ष से आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।