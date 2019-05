TDP ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, PM मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बाद अब तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। तेदेपा ने आयोग को लिए एक पत्र में कहा, "प्रधानमंत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। इस आध्यात्मिक दौरे पर उनके सभी निजी गतिविधियों का लगातार प्रसारण किया गया, जो कि स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।"

TDP writes to EC alleging violation of MCC by PM Modi. Letter states, "PM has gone to Badrinath & Kedarnath on an official visit, all the private activities done by him during his pilgrimage are being displayed & continuously telecast, which is a clear violation of the MCC."