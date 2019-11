TDP का हमला: वित्तीय संकट की चपेट में आंध्रप्रदेश और सीएम आवास पर खर्च हो रहे 15 करोड़

टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर में मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के घर पर 15 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय संकट है। पूर्व मुख्यमंत्री, नायडू ने पिछले चार महीनों में जारी किए गए सरकारी आदेशों की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने ताडेपल्ली में "अपने महलनुमा घर" पर 15.65 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

नायडू ने ट्वीट कर कहा कि- आंध्रप्रदेश जब 5 महीने के कुशासन के कारण वित्तीय तनाव में जल रहा है और मजदूर मर रहे हैं तब, जगन मोहन रेड्डी अपने महलनुमा घर में वीडियो गेम खेलने में व्यस्त हैं। वो घर जिस पर सरकार द्वारा 15.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। चौंकाने वाला!' उन्होंने कहा कि रेड्डी को घर के खिड़की दरवाजों के लिए 75 लाख रुपयों की मंजूरी दी गई। ये राज के खजाने पर बड़ा बोझ है। वो भी तब जब राज्य सरकार 5 महीने से कुशासन और वित्तीय कठिनाई झेल रही है।

When Rome burned, Nero fiddled. When AP is burning under financial strain due to 5 months' misrule & construction workers are ending lives, the Nero of AP @ysjagan is busy playing video-games at his palatial home on which a staggering Rs.15.65 Cr was spent by the Govt. Shocking! pic.twitter.com/XeGK2OAZK4