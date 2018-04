विरोधः पीएम आवास के पास टीडीपी सांसदों का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सांसदों को आज पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी दर्जे की मांग करते हुए यहां 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास प्रदर्शन की कोशिश की।

प्रदर्शन का फैसला आज तब किया गया जब पार्टी सांसदों ने भविष्य के कदम पर फैसला करने के लिए आज सुबह राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी के आवास पर बैठक की। हालांकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने प्रधानमंत्री के आवास तक जा रहे इन सभी नेताओं को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया।

Delhi: TDP MPs protest outside prime minister's residence at Lok Kalyan Marg over demand of special category status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/qHOzGjuGIq