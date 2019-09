TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे को हाउस अरेस्ट किया गया

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ी खबर आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और उनेके बेट नारा लोकेश को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने पुलिस के साथ बहस की, जिसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया।

दरअसल, आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने आज यानी बुधवार से प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसके बाद राज्य के गुंटूर जिले के पलनाडु क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। टीडीपी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) द्वारा अपने कार्यकताओं पर 'बढ़ते हमले' के विरोध में मार्च का आह्वान किया है, जिसके बाद वाईएसआरसीपी ने भी एक जवाबी मार्च करने की योजना बनाई है।

Andhra Pradesh: Telugu Desam Party (TDP) leader Nara Lokesh, son of TDP Chief Chandrababu Naidu, argues with police. He was later put under house arrest. pic.twitter.com/Slv3LPeBRD