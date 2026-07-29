मॉक पार्लियामेंट में टीडीए के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन
किशनगंजमॉक पार्लियामेंट में टीडीए के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शनमॉक पार्लियामेंट में टीडीए के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शनमॉक पार्लियामेंट मे
ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सिलीगुड़ी के टी ऑक्शन सेंटर में 25 और 26 जुलाई को आयोजित यंग इंडियंस मॉक पार्लियामेंट-2026 में ताराचंद धनुका अकादमी (टीडीए), ठाकुरगंज के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, टीम भावना तथा संसदीय कार्यप्रणाली की समझ का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी और सराहनीय प्रदर्शन के लिए सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।कार्यक्रम के दौरान कक्षा 10 'ए' की छात्रा आराध्या कुमारी का चयन स्पीकर तथा कक्षा 11 (मानविकी) की छात्रा शिवांगी गुप्ता का चयन जल शक्ति मंत्री के रूप में किया गया।
दोनों छात्राओं ने संसदीय कार्यवाही में अपने प्रभावी नेतृत्व, तार्किक सोच, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट संवाद कौशल से सभी का ध्यान आकर्षित किया।विद्यालय प्रबंधन ने इस उपलब्धि को संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास को नई दिशा देते हैं। विद्यालय परिवार ने आराध्या कुमारी, शिवांगी गुप्ता सहित सभी प्रतिभागियों को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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