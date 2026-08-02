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टीसीएस यौन उत्पीड़न मामले में पांच आरोपियों को जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नासिक की एक अदालत ने टीसीएस कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के मामले में पांच आरोपियों को जमानत दी है। अदालत ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जमानत के दौरान आरोपियों को गवाहों से संपर्क करने और शिकायतकर्ता के स्थान जाने पर रोक लगा दी गई है।

टीसीएस यौन उत्पीड़न मामले में पांच आरोपियों को जमानत

नासिक, एजेंसी। महाराष्ट्र के नासिक स्थित आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) इकाई में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में एक अदालत ने पांच आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और जांच लगभग पूरी हो गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित विनायक खरकर ने 30 जुलाई को रजा रफीक मेमन, आसिफ आफताब अंसारी, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, शफी भीकन शेख और तौसीफ बिलाल अत्तार की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं। अदालत ने कहा कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आरोपियों द्वारा गवाहों को धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई गंभीर आशंका नहीं है।अदालत

ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं। इनमें मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक हर शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच पुलिस थाने में हाजिरी लगाना शामिल है। आरोपियों को शिकायतकर्ता के कार्यस्थल और आवासीय क्षेत्र में जाने, उससे या गवाहों तथा मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने पर भी रोक लगाई गई है। इस मामले में टीसीएस इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास, धार्मिक भावनाएं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़े कुल नौ मामलों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

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