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बीबीएमकेयू : टीसीएस का प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में बीबीएमकेयू के मुख्यालय में वर्ष 2027 बैच के लिए टीसीएस बीपीएस प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की गई है। चार वर्षीय स्नातक कोर्स सत्र 2023-27 और 2024-28 के छात्र-छात्राएं इसमें भाग ले सकेंगे। प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया गया है।

बीबीएमकेयू : टीसीएस का प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को

धनबाद। बीबीएमकेयू धनबाद मुख्यालय में वर्ष 2027 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए टीसीएस बीपीएस प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की गईहै। चार वर्षीय स्नातक कोर्स सत्र 2023-27 व 2024-28 के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। बीबीएमकेयू कैंपस में प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को 2:30 बजे दोपहर को होगा। बीबीएमकेयू ने इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया है।

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