बीबीएमकेयू : टीसीएस का प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को
धनबाद में बीबीएमकेयू के मुख्यालय में वर्ष 2027 बैच के लिए टीसीएस बीपीएस प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की गई है। चार वर्षीय स्नातक कोर्स सत्र 2023-27 और 2024-28 के छात्र-छात्राएं इसमें भाग ले सकेंगे। प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे होगी। रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया गया है।
धनबाद। बीबीएमकेयू धनबाद मुख्यालय में वर्ष 2027 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए टीसीएस बीपीएस प्लेसमेंट ड्राइव की घोषणा की गईहै। चार वर्षीय स्नातक कोर्स सत्र 2023-27 व 2024-28 के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। बीबीएमकेयू कैंपस में प्री प्लेसमेंट टॉक 21 अगस्त को 2:30 बजे दोपहर को होगा। बीबीएमकेयू ने इससे संबंधित रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया है।
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