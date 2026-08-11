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टीबी मुक्त खगड़िया के संकल्प को साकार करने की दिशा में नई पहल, वेबसाइट की हुई शुरुआत

By Hindustan | Bureau
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टीबी मुक्त खगड़िया के संकल्प को साकार करने की दिशा में नई पहल, वेबसाइट की हुई शुरुआत

खगड़िया । नगर संवाददाता टीबी मुक्त खगड़िया बनाने क ो लेकर हर स्तर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। लोगों के बीच सुविधा को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सोमवार को वेबसाइट लांच किया गया है। इस वेबसाइट पर लोगों की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी होंगे। बताया जा रहा है कि खगड़िया को टीबी मुक्त बनाने के संकल्प के साथ डीएम विरेन्द्र विरकर द्वारा इस अभियान को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

टीबी मरीजों को उपचार

टीबी मरीजों को उपचार के साथ आवश्यक पोषण सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीएम स्वयं फूड बास्केट के लिए स्वैच्छिक सहयोग कर रहे हैं तथा उनकी पहल पर जिले के पदाधिकारी एवं कर्मी भी इस जनहितकारी अभियान में स्वेच्छा से योगदान दिया जा रहा है। इस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य टीबी मरीजों को आवश्यक पोषण सहयोग उपलब्ध कराने के साथ-साथ टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनसहभागिता के माध्यम से खगड़िया को टीबी मुक्त बनाने के संकल्प को मजबूत करना है। इस पहल को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं जनसुलभ बनाने तथा टीबी से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं सुविधाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “टीबी मुक्त खगड़िया” की समर्पित वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है।

वेबसाइट जानकारी

टीबी केयर खगड़िया डॉट कॉम के नाम से शुरु किया गया वेबसाइट:: विभाग द्वारा टीबी केयर खगड़िया डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट की शुरुआत की गई है। इस वेबसाइट पर लोगों को अपने नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान की जानकारी होगी। वहीं गुगल मैप के माध्यम से भी अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा दी गई है। इसमें मुख्य रूप से हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर, एपीएचसी, पीएचसी, सीएचसची, सदर अस्पताल की जानकारी गुगल मैप पर दी गई है।

स्वैच्छिक सहयोग का विवरण

स्वैच्छिक सहयोग का भी दिया गया है विवरण: टीबी मरीजों के लिए फूड बास्केट एवं पोषण सहयोग में आर्थिक रूप से मदद करने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, फर्म एवं एजेंसिंयों का पूर्ण विवरण दिया गया है। वहीं क्यूआर कोड भी जारी किया गया है। जिससे लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कर राशि भेज सके। इससे टीबी मरीजों के लिए पोषणयुक्त फूड बास्केट उपलब्ध हो सकेगा।

टीबी चेक अप की अपील

वहीं टीबी चेक अप के लिए भी की गई है अपील: वेबसाइट के माध्यम से लोगों से टीबी की जांच कराने की भी अपील की गई है। जरूरत पड़ने पर लोगों को संबंधित क्षेत्र के नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से आवश्यक जांच के लिए समन्वय भी स्थापित किया जा सकेगा।

कार्यक्रम की जानकारी

कार्यक्रम की जानकारी एवं उपलब्धि भी होगी वेबसाइट में : बेवसाइट पर टीबी कार्यक्रम के संबंध में पूरी जानकारी व समय समय पर उपलब्धियों को भी अंकित किया जाएगा।इसके साथ ही लोगों से टीबी से बचाव व समुचित इलाज के लिए क्या करें एवं क्या नहीं करें। इसकी भी जानकारी होगी।

न्यूज और मीडिया कवरेज

न्यूज एवं मीडिया कवरेज की भी होगी जानकारी: वेबसाइट पर विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों के द्वारा चलाए गए खबरों को भी अपलोड किया जाएगा। जिससे इस कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके।

फोटो गैलरी

बनाया गया है फोटो गैलरी: वेबसाइट पर फोटो गैलरी के माध्यम से फूड बास्केट वितरण एवं टीबी मुक्त खगड़िया अभियान के विभिन्न गतिविधियों क ो भी अपलोड किया गया है। जो अनवरत जारी रहेगा। इससे लोगों को इस कार्यक्रम की समुचित जानकारी मिल सके और व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। इधर जिला लेखा प्रबंधक रंजीत कुमार ने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से टीबी कार्यक्रम के संबंध में व्यापक जानकारी दी गई है। इस वेबसाइट से लोग जरूरत के हिसाब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सामान्य प्रश्न

टीबी मुक्त खगड़िया के लिए कौन सा वेबसाइट लांच किया गया है?
टीबी केयर खगड़िया डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट की शुरुआत की गई है।
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