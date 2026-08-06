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टीबी मुक्त भारत अभियान को मिल रहा जनसहयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी (यक्ष्मा) मरीजों को प्रोटीनयुक्त

टीबी मुक्त भारत अभियान को मिल रहा जनसहयोग

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी (यक्ष्मा) मरीजों को प्रोटीनयुक्त भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामाजिक एवं चिकित्सकीय संस्थाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दीनानाथ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक मणिभूषण झा एवं जिला योजना समन्वयक (यक्ष्मा) जितेंद्र प्रसाद ने मारवाड़ी सेवा समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात की। मारवाड़ी सेवा समिति ने स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध पर तत्काल सकारात्मक पहल करते हुए पांच टीबी मरीजों को अगले छह माह तक नियमित रूप से प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भागलपुर द्वारा भी 20 यक्ष्मा रोगियों को प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री वितरित की गई। जिलाधिकारी ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत समाज के विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं नागरिकों से आगे आकर निश्चय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। इस अवसर पर आईएमए की अध्यक्ष डॉ. रोमा यादव, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दीनानाथ प्रसाद सहित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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