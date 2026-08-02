टीबी मुक्त भारत अभियान को 3- 8 अगस्त तक विशेष स्क्रीनिंग
टेटियाबंबर प्रखंड की बनहरा और बनगामा पंचायत में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य टीम चलंत एक्स-रे वाहन के माध्यम से गांव-गांव जाकर संभावित मरीजों की पहचान करेगी और उन्हें नि:शुल्क इलाज प्रदान करेगी। कैंप 3 से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे।
टेटियाबंबर, एसं.। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टेटियाबंबर प्रखंड की बनहरा और बनगामा पंचायत में विशेष टीबी स्क्रीनिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए पटना, जिला और प्रखंड स्तर की स्वास्थ्य टीम चलंत एक्स-रे वाहन के साथ गांव-गांव पहुंचकर संभावित मरीजों की पहचान करेगी।सीएचसी प्रभारी डॉ. मोहम्मद अंसार अहमद ने बताया कि, अभियान का उद्देश्य टीबी की शीघ्र पहचान कर समय पर नि:शुल्क इलाज शुरू करना है। मरीजों को नियमित दवा, चिकित्सकीय निगरानी और पौष्टिक आहार के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। बनहरा पंचायत में 3 अगस्त को पंचायत सरकार भवन बनहरा, 4 अगस्त - राजकीय बुनियादी विद्यालय मिल्की, 5 अगस्त - मध्य विद्यालय देवरिया में चलंत वहां से स्क्रीनिंग की जाएगी जबकि बनगामा पंचायत में 6, 7, 8 अगस्त को विशेष जांच शिविर आयोजित की जाएगी।
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