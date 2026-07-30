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निक्षय मित्रों ने टीबी मरीजों को दिए पौष्टिक आहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सीएचसी ने टीबी मरीजों के लिए फूड बॉस्केट का वितरण किया। सिविल सर्जन ने नियमित दवा और पौष्टिक आहार लेने की अपील की। कार्यक्रम में स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभी अधिकारियों ने सामूहिक प्रयासों के संकल्प को दोहराया।

निक्षय मित्रों ने टीबी मरीजों को दिए पौष्टिक आहार

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सीएचसी में कार्यक्रम आयोजित सिविल सर्जन ने नियमित दवा और पौष्टिक आहार लेने की अपील की (पेज चार) रामपुर, एक संवाददाता।

कार्यक्रम का विवरण

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निक्षय मित्रों के सहयोग से टीबी मरीजों के बीच पोषण सहायता के रूप में फूड बॉस्केट का वितरण किया गया। इस दौरान टीबी उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता निभाने वाले निक्षय मित्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

सिविल सर्जन का संदेश

कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. चंदेश्वरी रजक, प्रमुख घुरा यादव, बीडीओ ऋतु रंजन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रमेश कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक जयप्रकाश यादव, बीसीएम, एसटीएस, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, आशा फैसिलिटेटर, पीरामल टीम, सीएफएआर एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी थे। सिविल सर्जन ने टीबी मरीजों से नियमित एवं निर्धारित अवधि तक दवा लेने, पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करने तथा चिकित्सकीय परामर्श का पूरी तरह पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीबी का समय पर इलाज और सही पोषण मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सामूहिक प्रयासों का संकल्प

कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 12 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के पीएचसी सभागार भवन में गुरुवार को बीडीओ ऋतु रंजन कुमार को प्रशस्ति पत्र देते सिविल सर्जन व अन्य।

प्रश्नोत्तरी

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई?
टीबी मरीजों के बीच पोषण सहायता के रूप में फूड बॉस्केट का वितरण किया गया।

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