100 टीबी मरीजों के बीच किया गया फूड बास्केट का वितरण
मुंगेर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत श्री मंगनीराम बैजनाथ गोयंका चैरिटेबल ट्रस्ट ने 100 टीबी मरीजों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पोषण युक्त फूड बास्केट बांटे गए। इसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना और उनका मनोबल बढ़ाना है।
मुंगेर, निज संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को श्री मंगनीराम बैजनाथ गोयंका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निक्षय मित्र के रूप में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से 100 उपचाराधीन टीबी मरीजों के बीच पोषण युक्त फूड बास्केट बांटे गए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इलाज करा रहे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सहायता देना और उनका मनोबल बढ़ाना है। कार्यक्रम में जिला सिविल सर्जन तथा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी के साथ गोयंका परिवार के कई सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस सामाजिक प्रयास की सराहना करते हुए गोयंका परिवार एवं ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त किया।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जनभागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत का सपना साकार होगा। समाज के हर वर्ग को आगे आकर इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए।
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