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जिले में अब तक 4 लाख 67 हजार की स्क्रीनिंग, 207 टीबी मरीज चिन्हित

By Hindustan | Bureau
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जिले में अब तक 4 लाख 67 हजार की स्क्रीनिंग, 207 टीबी मरीज चिन्हित

खगड़िया । नगर संवाददाता सरकार व विभाग द्वारा राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन अभियान के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान मिशन मोड में जिले में चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जिले के 4 लाख 67 हजार 295 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसमें से अब तक 207 टीबी के मरीज चिन्हित किए गए हैं। जबकि पूर्व से लगभग 11 सौ टीबी के मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं इस अभियान के दौरान टीबी मरीजों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए फूड पैकेट का भी वितरण प्रखंडवार किया जा रहा है। जिससे टीबी से ग्रसित मरीजों का समुचित इलाज के साथ पोषण युक्त भोजन मिल सके। स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों द्वारा लगातार अभियान चलाकर खगड़िया जिला को टीबी मुक्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग डीएम विक्रम विरकर स्वयं कर रहे हैं।

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अभियान में क्या चल रहा है

मिशन मोड में क्या चल रहा है अभियान : स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन मोड में विभिन्न जगहों पर लगातार शिविर लगाकर टीबी स्क्रीनिंग किया जा रहा है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लोगों का टीबी का स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके लिए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे अधिक से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग हो सके और इसके आधार पर अगर मरीजों में किसी भी प्रकार के टीबी का लक्षण मिले तो उसे तुरंत जांच के लिए संबंधित सीएचसी अथवा सदर अस्पताल एक्स-रे के लिए भेजा जाता है। अगर एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का संदेह होता है तो ट्रूनेट से ऐसे चिन्हित लोगों का बलगम जांच की जा रही है। जिससे टीबी से ग्रसित मरीजों की पहचान हो सके। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अब तक इस अभियान में स्क्रीनिंग के बाद 207 लोगों को टीबी मरीज के रूप में चिन्हित किया गया है। इन मरीजों का इलाज भी शुरु कर दिया गया है।

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लक्ष्य और प्रयास

विभाग व सरकार का क्या है लक्ष्य: स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मरीजों को चिन्हित करते हुए उसका समय पर इलाज शुरू हो सके। जिससे इसका संक्रमण बढ़े नहीं बल्कि इसे खत्म करने के लिए समय पर इलाज हो सके। बताया जा रहा है कि टीबी मरीजों का इम्युनिटी कमजोर हो जाता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पोषणयुक्त भोजन जरूरी है।

बॉक्स:

जिले में निक्षय मित्र के तहत चल रहा है अभियान

खगड़िया, नगर संवाददाता।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मरीजों की पहचान करते हुए उसके इलाज के साथ साथ पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए निक्षय मित्र कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। इस कार्यक्रम के तहत आम लोगों, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेना है। जिससे पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के साथ जरूरत के हिसाब से आर्थिक सहयोग करें। जिससे टीबी मरीजों को फूड पैकेट उपलब्ध कराया जाए। इस फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाने के लिए सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बढ़े। इसके लिए इस कार्यक्रम के तहत लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है।

सहयोग और योगदान

अभियान के लिए खुलवाया गया है खाता व यूपीआई स्कैनर किया गया है जारी: राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पोषणयुक्त फूड पैकेट की उपलब्धता के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है। इसके लिए अभियान के तहत बैंक एकांउट खोलवाते हुए लोगों के बीच इसकी जानकारी दी गई है। जिससे अधिक से अधिक लोग इसमें राशि हस्तांतरित किया जा सके। वहीं यूपीआई स्कैनर(क्यूआर कोड) के माध्यम से भी राजस्व संग्रह किया जा रहा है। इस राशि से ही पोषणयुक्त भोजन क ी खरीदारी की जा सकेगी।

छह सौ मरीजों के बीच बांटा गया है फूड बास्केट: जिले के कुल टीबी मरीजों में से अब तक लगभग छह सौ लोगों के बीच फूड बास्केट का वितरण जिला से लेकर प्रखंड तक शिविर लगाकर किया जा चुका है।

कितने लोगों का किया गया है स्कैनिंग:

प्रखंड संख्या

अलौली 77552

बेलदौर 46533

चौथम 42493

गोगरी 94815

खगड़िया 110150

मानसी 19790

परबत्ता 75962

कुल 467295

जिले में टीबी उन्मुलन अभियान के तहत लगातार स्क्रीनिंग किया जा रहा है। आगामी 14 अगस्त तक यह अभियान मिशन मोड में चलेगा और अधिक से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

रंजीत कुमार, जिला लेखा पदाधिकारी, डीएचएस।

बोले डीपीसी :

राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग करते हुए मरीजों को चिन्हित कर इलाज किया जा रहा है।

शशि कुमार, डीपीसी, राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम, खगड़िया।

सामान्य प्रश्न

खगड़िया में टीबी उन्मूलन अभियान कब तक चलेगा?
यह अभियान आगामी 14 अगस्त तक मिशन मोड में चलेगा।
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