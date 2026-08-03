संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक
संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूकसंध्या चौपाल में स्वा
समेली,एक संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत डूमर पंचायत में शनिवार की शाम संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया मनीष ठाकुर ने की। चौपाल में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्यकर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को टीबी की रोकथाम, उपचार एवं सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि टीबी का समय पर पता लगने और नियमित दवा लेने से बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। चौपाल में बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी गई।
ग्रामीणों को घर और आसपास साफ-सफाई रखने, जलजमाव नहीं होने देने, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने की सलाह दी गई।
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