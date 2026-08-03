Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कटिहार
Follow us on Google News
share

संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूकसंध्या चौपाल में स्वा

संध्या चौपाल में स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को किया गया जागरूक

समेली,एक संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत डूमर पंचायत में शनिवार की शाम संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया मनीष ठाकुर ने की। चौपाल में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्यकर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को टीबी की रोकथाम, उपचार एवं सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि टीबी का समय पर पता लगने और नियमित दवा लेने से बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। चौपाल में बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी गई।

ये भी पढ़ें:Siwan News पांच किमी मैराथन के जरिए दिया टीबी से बचाव का संदेश

ग्रामीणों को घर और आसपास साफ-सफाई रखने, जलजमाव नहीं होने देने, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने की सलाह दी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Katihar Latest News Katihar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।