आनंद बने एसोसिएशन के अध्यक्ष
कमल पंत, अल्मोड़ा में टीबी उन्मूलन कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में आनंद सिंह मेहता अध्यक्ष, गोविंद सिंह बिष्ट व हिमांशु वर्मा उपाध्यक्ष, मनोज सिंह रावत व ललित मोहन जोशी सचिव, और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सदस्यों का चयन किया गया।
कमल पंत, अल्मोड़ा। टीबी उन्मूलन कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। आनंद सिंह मेहता अध्यक्ष, गोविंद सिंह बिष्ट व हिमांशु वर्मा उपाध्यक्ष, मनोज सिंह रावत व ललित मोहन जोशी सचिव, महेंद्र सिंह अल्मिया व मदन सिंह नगरकोटी कोषाध्यक्ष, अजय तिवारी व सुनील कुमार मीडिया प्रभारी और संरक्षण मंडल में रवि नंदन पांडे, भरत राणा, उमेश पांडे, यशपाल रौतेला चुने गए।
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