सीएचसी में 56 टीबी मरीजों में बांटे गए पोषक आहार

भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी उन्मूलन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 56 टीबी मरीजों को पौषक आहार के पैकेट मुहैया कराए गए। स्वस्थ जीवन के लिए दवाओं के साथ पौष्टिक आहार और सहयोग की आवश्यकता बताई गई।

भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी उन्मूलन शिविर आयोजित आमजनों को टीबी के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में दी गई जानकारी (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता।

टीबी उन्मूलन शिविर का आयोजन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वृहस्पतिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी उन्मूलन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निक्षय मित्र योजना के तहत कुल 56 टीबी मरीजों को पोषक आहार के पैकेट उपलब्ध कराए गए। बीडीओ अंकिता शेखर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल के कर्मी , जनप्रतिनिधिगण एवं समाजसेवी ने स्वयं निश्चय मित्र के रूप में टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें पहले महीने का फूड बास्केट प्रदान किया। बीडीओ ने इस योजना के तहत गोद लेने व्यक्ति की सराहना करते हुए कहा कि यक्ष्मा मरीजों को स्वस्थ बनाने के लिए निक्षय मित्र का यह प्रयास एक सकारात्मक पहल है।

टीबी के उपचार के लिए आवश्यकताएँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. चंदन कुमार ने बताया कि टीबी के उपचार के लिए दवाओं के साथ साथ पौष्टिक आहार, समय पर इलाज बेहद जरूरी है। टीबी मरीजों के साथ सहयोगात्मक भावना रखते हुए सामाजिक सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की सहायता करने की अपील की। इस योजना से कोई भी व्यक्ति या संस्था टीबी मरीज को गोद लेकर उपचार अवधि के दौरान उसे पोषण सामग्री उपलब्ध करा सकता है।

सामाजिक सहयोग का महत्व मौके पर सरैयां के मुखिया उमेश दुबे, जैतपुर के मुखिया राजेंद्र प्रसाद, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक तारकेश्वर उपाध्याय, बीसीएम शिवानंद पांडेय, प्रखंड लेखपाल पीयूष कुमार, एसटीएस दीपेश कुमार, काउंसलर रवि कुमार, अंजीश कुमार, तबरेज अंसारी, श्रीनिवास कुमार, समीर कुमार, सीएचओ, जीएनएम, एएनएम आदि थीं। अधिकारियों ने टीबी मरीजों से नियमित एवं पूर्ण अवधि तक दवा लेने, पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करने तथा चिकित्सकीय परामर्श का पालन करने की अपील की। फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 7 कैप्शन- भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को कार्यक्रम के दौरान पोषक आकार पैकेट लेकर खड़े टीबी मरीज व अन्य।