किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी व बुखार है तो कराएं टीबी की जांच
किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी व बुखार है तो कराएं टीबी की जांचकिसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी व बुखार है तो कराएं टीबी
चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड अंतर्गत धुतौली पंचायत के ब्रह्मा गांव में मंगलवार को जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर टीबी उन्मूलन अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, टीबी की जांच तथा एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार विभागीय टीम विभिन्न पंचायतों एवं गांवों में जाकर लोगों की टीबी जांच, स्वास्थ्य परीक्षण और एक्स-रे कर रही है। अभियान का उद्देश्य टीबी मरीजों की समय पर पहचान कर उनका उपचार सुनिश्चित करना तथा टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को सफल बनाना है।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय से खांसी, बुखार, वजन कम होना या अन्य टीबी से संबंधित लक्षण हों तो वे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जांच शिविर में पहुंचकर निरूशुल्क जांच अवश्य कराएं। शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, एएनएम मनीषा कुमारी तथा एक्स-रे टेक्नीशियन चंदन कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। इस संबंध में चौथम सीएचसी के प्रबंधक अमर कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार टीबी जांच शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कर टीबी उन्मूलन अभियान को सफल बनाया जाएगा।
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