जिला कारागार में टीबी खोज अभियान में मिला मरीज
पीलीभीत के जिला कारागार में चार दिवसीय टीबी खोज अभियान के दौरान एक बंदी में टीबी की पुष्टि हुई। वह जेल से रिहा हो चुका था। स्वास्थ्य विभाग ने उसके घर जाकर उपचार शुरू किया है और उसके परिजनों की भी जांच कराई जाएगी।
पीलीभीत। जिला कारागार में चलाए गए चार दिवसीय टीबी खोज अभियान के दौरान लिए गए सैंपलों की जांच में एक बंदी में क्षय रोग (टीबी) की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने तक बंदी की जेल से रिहाई हो चुकी थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके घर पहुंचकर उपचार शुरू करा दिया। जिला कारागार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले माह बीस से 23 जुलाई तक चार दिनों तक विशेष टीबी खोज अभियान चलाया गया था। इस दौरान बंदियों की जांच के साथ संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए थे। संदिग्ध पाए जाने पर 60 लोगों के सैंपल लेकर जांच की गई थी तो 476 बंदियों का एक्स-रे किया गया था।
जांच रिपोर्ट में एक बंदी टीबी संक्रमित मिला। रिपोर्ट आने तक उसकी जेल से रिहाई हो चुकी थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित व्यक्ति का पता लगाकर उसके घर पहुंचकर संपर्क किया और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तत्काल उपचार शुरू कराया।स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मरीज के परिजनों की भी आवश्यक जांच कराई जाएगी ताकि संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।
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