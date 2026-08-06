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एनसीसी कैडेट्स बने टीबी मुक्त एवं नशा मुक्त भारत के संदेशवाहक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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एनसीसी कैडेट्स बने टीबी मुक्त एवं नशा मुक्त भारत के संदेशवाहक

एनसीसी कैडेट्स बने टीबी मुक्त एवं नशा मुक्त भारत के संदेशवाहक

भारत सरकार द्वारा संचालित टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मंगलवार को 38 यूपी बटालियन एनसीसी के सौजन्य से एसएसवी इंटर कॉलेज हापुड़ के सभागार में टीबी जागरूकता एवं नशा मुक्ति जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।कार्यक्रम में जनपद हापुड़ के सभी स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वास्थ्य एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन कर जनमानस को जागरूक किया। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने कहा कि टीबी एक संक्रामक रोग है, लेकिन पूर्णतः उपचार योग्य बीमारी है। जिला पीपीएम कोऑर्डिनेटर सुशील चौधरी ने कैडेट्स को टीबी के लक्षण, बचाव, जांच, उपचार, पोषण एवं रोगियों के प्रति सामाजिक सहयोग के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई।

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नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी एनसीसी कैडेट्स को नशा नहीं करने की शपथ ली गई। इस दौरान 38 यूपी बटालियन एनसीसी हापुड़ के बटालियन कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वजयंत शारदा, रिसालदार मेजर संजय कुमार धामा, जीसीआई अंजना, वीपीएएनओ लेफ्टिनेंट संजय भाटी, सीटीओ आकाश मालवीय मौजूद रहे।

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