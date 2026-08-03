आर्मी का सीक्रेट एजेंट बनकर शिक्षिका से दोस्ती, दुष्कर्म
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। खुद को आर्मी का सीक्रेट एजेंट बताकर टैक्सी चालक ने शिक्षिका से दोस्ती की। पांच लाख रुपये ऐंठने के बाद अयोध्या ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिक्षिका का पति से विवाद और कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। खुद को आर्मी का सीक्रेट एजेंट बताकर टैक्सी चालक ने कोतवाली थाना क्षेत्र की शिक्षिका से दोस्ती की। गुमराह कर पांच लाख रुपये ऐंठे और अयोध्या ले जाकर दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाया। शिक्षिका की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद भदोही निवासी आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को जेल भेजा गया। सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षका का पति से विवाद है और कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है।
आरोपी की पहचान
चार-पांच साल पहले आरोपी भदोही के विशुनपुर रामपुर (ज्ञानपुर) निवासी शिवभूषण शुक्ला की सोशल मीडिया के जरिए शिक्षिका से पहचान हुई। चैटिंग के दौरान ही आरोपी ने नंबर लिया। इसके बाद अपने आपको सेना में सीक्रेट एजेंट बताया। साथ ही बताया कि उसका असली नाम रोहित राणा है। शिक्षिका से कहा कि यह नाम और उसके बारे में किसी से भी जिक्र ना करे। ऐसा करने पर उसे सेना से निकाल दिया जाएगा और दूसरे दुश्मन देश के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इस तरह बातों में उलझाए रखा। बीच-बीच में वह महिला को अलग-अलग नंबरों से अपना अलग-अलग नाम बताकर बात करता था। सेना के लिए काम के दौरान कहीं फंसे होने की बात कहकर महिला से कई बार में करीब पांच लाख रुपये भी ऐंठ चुका था। इस दौरान कहता था वह सेना में इसका जिक्र नहीं कर सकता। इस तरह झांसे में लेकर शिक्षिका से रुपये ऐंठता रहा। वह अक्सर व्हाट्सऐप कॉल या चैट पर ही बात करता था।
अयोध्या में दुष्कर्म
इसी बीच धोखे से आरोपी ने महिला को मिलने के बहाने अयोध्या बुलाया। आरोप है कि वहां नशीला पदार्थ खिलाकर होटल में संबंध बनाया। इसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने कई बार शिक्षिका से संबंध बनाए। बाद में जब आरोपी युवक की असलियत की जानकारी हुई, तब शिक्षिका ने केस दर्ज कराया।
सामान्य प्रश्न
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