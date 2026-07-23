समय पर रिटर्न न भरने पर पांच हजार तक जुर्माना लगेगा

लोगो : जल्द भरें आईटीआर नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख अब करीब है। ऐसे में कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें। इससे चूकने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अन्य लाभ भी खत्म हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, 23 जुलाई तक देशभर में तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यह दिखाता है कि अब अधिक लोग समय रहते रिटर्न भर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाताओं ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है। कर विशेषज्ञों के अनुसार, करदाताओं को आखिरी समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। देरी होने पर जुर्माना, ब्याज, रिफंड में देरी और अतिरिक्त औपचारिकताओं का सामना करना पड़ सकता है। समय से रिटर्न दाखिल करने से पोर्टल पर भीड़, दस्तावेजों में गड़बड़ी और तकनीकी दिक्कतों से भी बचा जा सकता है。

समय सीमा चूकी तो क्या होगा कर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता, तब भी वह 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न (बिलेटेड रिटर्न) दाखिल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क और ब्याज देना होगा। साथ ही, कुछ तरह के घाटे (लॉस) को अगले वर्षों में समायोजित करने का लाभ भी नहीं मिलेगा।

कितना लगेगा जुर्माना आयकर कानून के अनुसार, यदि कुल आय पांच लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। इसके अलावा धारा 234ए के तहत बकाया कर पर हर महीने या उसके हिस्से के लिए 1 फीसदी ब्याज भी देना होगा।

समय पर आईटीआर भरने के फायदे कर विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर आईटीआर दाखिल करने से केवल जुर्माना और ब्याज से ही बचाव नहीं होता, बल्कि रिफंड जल्दी मिलता है, उपलब्ध कर लाभ सुरक्षित रहते हैं और बाद में अनावश्यक औपचारिकताओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसलिए 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा को अंतिम विकल्प ही माना जाना चाहिए।

संशोधित रिटर्न का भी विकल्प यदि आईटीआर दाखिल करने के बाद किसी करदाता को कोई गलती या छूटी हुई जानकारी का पता चलता है, तो वह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न (रिवाइज्ड रिटर्न) दाखिल कर सकता है। यदि इसके बाद भी कोई आय घोषित नहीं की गई हो, तो तय शर्तों और अतिरिक्त कर का भुगतान करके अद्यतन रिटर्न (अपडेटेड रिटर्न) दाखिल करने का भी प्रावधान है।