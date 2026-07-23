Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

समय पर रिटर्न न भरने पर पांच हजार तक जुर्माना लगेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

लोगो : जल्द भरें आईटीआर नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने

समय पर रिटर्न न भरने पर पांच हजार तक जुर्माना लगेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई 2026 की अंतिम तारीख अब करीब है। ऐसे में कर विशेषज्ञों ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते रिटर्न दाखिल कर दें। इससे चूकने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अन्य लाभ भी खत्म हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, 23 जुलाई तक देशभर में तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। यह दिखाता है कि अब अधिक लोग समय रहते रिटर्न भर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाताओं ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है। कर विशेषज्ञों के अनुसार, करदाताओं को आखिरी समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। देरी होने पर जुर्माना, ब्याज, रिफंड में देरी और अतिरिक्त औपचारिकताओं का सामना करना पड़ सकता है। समय से रिटर्न दाखिल करने से पोर्टल पर भीड़, दस्तावेजों में गड़बड़ी और तकनीकी दिक्कतों से भी बचा जा सकता है。

ये भी पढ़ें:ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई से पहले 3.15 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, आप कब भरेंगे?

समय सीमा चूकी तो क्या होगा

कर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई करदाता 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता, तब भी वह 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न (बिलेटेड रिटर्न) दाखिल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क और ब्याज देना होगा। साथ ही, कुछ तरह के घाटे (लॉस) को अगले वर्षों में समायोजित करने का लाभ भी नहीं मिलेगा।

कितना लगेगा जुर्माना

आयकर कानून के अनुसार, यदि कुल आय पांच लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यदि कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। इसके अलावा धारा 234ए के तहत बकाया कर पर हर महीने या उसके हिस्से के लिए 1 फीसदी ब्याज भी देना होगा।

समय पर आईटीआर भरने के फायदे

कर विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर आईटीआर दाखिल करने से केवल जुर्माना और ब्याज से ही बचाव नहीं होता, बल्कि रिफंड जल्दी मिलता है, उपलब्ध कर लाभ सुरक्षित रहते हैं और बाद में अनावश्यक औपचारिकताओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसलिए 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने की सुविधा को अंतिम विकल्प ही माना जाना चाहिए।

संशोधित रिटर्न का भी विकल्प

यदि आईटीआर दाखिल करने के बाद किसी करदाता को कोई गलती या छूटी हुई जानकारी का पता चलता है, तो वह 31 मार्च तक संशोधित रिटर्न (रिवाइज्ड रिटर्न) दाखिल कर सकता है। यदि इसके बाद भी कोई आय घोषित नहीं की गई हो, तो तय शर्तों और अतिरिक्त कर का भुगतान करके अद्यतन रिटर्न (अपडेटेड रिटर्न) दाखिल करने का भी प्रावधान है।

सामान्य प्रश्न

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि कब है?
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।