बिना ई-वे बिल के सामान मंगाने और भेजने वालों के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग की मगध प्रमंडल भर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। मंगलवार की शाम से लेकर भोर तक गया और भभुआ में चली कार्रवाई में 58 लाख के पान मसाला लदे दो सहित आठ वाहन पकड़े गए। मगध अन्वेषण ब्यूरो, जीएसटी अन्वेषण ब्यूरो, पटना और भभुआ टीम की संयुक्त कार्रवाई में दो पान मसाले सहित छह मिश्रित सामान लदी गाड़ियां पकड़ी गईं हैं। राज्य कर आयुक्त सह सचिव संजय सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। छह वाहनों पर लदे सामान का भौतिक सत्यापन कराया। कागजात उपलब्ध नहीं कराने के बाद टैक्स व जुर्माने की कार्रवाई होगी। गया में छह और भभुआ में दो वाहन पकड़े गए

कार्रवाई का विवरण

राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन) मोहन कुमार ने बताया कि आई बी संयुक्त की टीम ने 28 जुलाई की शाम सात बजे से लेकर अहले सुबह चार बजे तक कार्रवाई की। इसमें गया जिले में छह गाड़ियां पकड़ी गईं। छह में एक वाहन पर 56 लाख रुपये के पान मसाला और अन्य पांच पर मिक्स गुड्स लदे हैं। भभुआ में पकड़ी गईं दो गाड़ियों में एक पर दो लाख 10 हजार के पान मसाला व दूसरी गाड़ी पर मिश्रित सामग्री है। पान मसाला में शिखर, विमल और सुगंधित जर्दा है। बताया कि सभी का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कागजात दिखाने व सामानों का भौतिक सत्यापन के बाद कर और जुर्माने की राशि तय होगी। अपर आयुक्त ने बताया कि बुधवार को वाहन गया और सासाराम जिले में वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।