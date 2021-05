Cyclone Tauktae Live Update: तौकते चक्रवात ने गुजरात, महाराष्ट्र में ऐसे मचाई तबाही, अब तक 12 की मौत, जानें राज्यों का हाल

भारत के दक्षिण-पश्चिम राज्यों पर भीषण चक्रवाती तूफान का प्रकोप लगातार बना हुआ है। जिन राज्यों से यह चक्रवात होकर गुजरा है वहां सड़कों पर पेड़ गिरे पड़े हैं। भारी बारिश हो रही है। लोग अपने घर छोड़ कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। सोमवार रात को 185 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आया तौकते गुजरात के तटों से टकराया। गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगों पर पहुंचाया गया। बता दें कि तौकते तूफान का खतरा अभी तक टला नहीं इसके प्रभाव में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश और हवाएं चल रही हैं।

कर्नाटक और गोवा के तटीय क्षेत्रों को पार करने के एक दिन बाद, दोनों राज्यों में कई स्थानों पर सोमवार को बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज देखे गए, यहां तक ​​​​कि कुछ क्षेत्रों में पेड़ों के गिरने से हाईवे ब्लॉक हो गए। बता दें कि यह भीषण चक्रवात कई लोगों की जान ले चुका है। कर्नाटक में छह, गोवा में दो, केरल में चार लोगों की मौत हो चुकी है। इन तीन राज्यों में तूफान 12 लोगों की जान ले चुका है।

Tauktae Cyclone Live Update:

चक्रवात तौकते के मद्देनजर आज सुबह गुजरात के जामनगर में चलीं तेज हवाएं

Gusty winds in Gujarat's Jamnagar this morning, in the wake of Cyclone Tauktae pic.twitter.com/eWXLqUAxGS — ANI (@ANI) May 18, 2021

महाराष्ट्र में भी तौकते चक्रवात ने खूब तबाही मचाई है। रास्तों पर पेड़ गिरे हैॆ, लगातार बारिश हो रही है। मुंबई के दहिसर इलाके में बीती रात एनडीआरएफ की टीम एक सड़क से गिरे पेड़ों और शाखाओं को हटा रही है।

Maharashtra | NDRF team clearing fallen trees and branches from a road in Dahisar area of Mumbai, last night.#CycloneTauktae pic.twitter.com/upOlIeJlch — ANI (@ANI) May 18, 2021

सोमवार रात गुजराट के तटीयो क्षेत्रों से टकराकर तौकते यहां भी अपना प्रकोप दिखाया है। सेना के जवानों ने कल रात गुजरात के सोमनाथ जिले और दीव के बीच सड़क को साफ किया, जो पेड़ गिरने के कारण ब्लॉक हो गई थीं; इसके तुरंत बाद वाहनों की आवाजाही भी फिर से शुरू हो गई।