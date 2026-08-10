टाटानगर से दिल्ली की ट्रेनों में चार दिन पार्सल बुकिंग होगी बंद
जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली और आसपास के स्टेशनों की ट्रेनों में पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग बंद रहेगी। रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस के सुरक्षा कारणों से यह आदेश जारी किया है, ताकि समारोह के दौरान सुरक्षा और जांच में सहूलियत हो सके।
जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन पार्सल से दिल्ली व आसपास के स्टेशनों की ट्रेनों में चार दिन 12 से 15 अगस्त तक पार्सल की लोडिंग एवं अनलोडिंग बंद रहेगी। रेलवे में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश हुआ है, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान स्टेशनों पर सुरक्षा और जांच में सहूलियत हो। इससे नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली सराय रोहिल्ला व अन्य स्टेशनों के लिए टाटानगर समेत दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अन्य स्टेशनों से भी पार्सल बुकिंग नहीं होगी। मालूम हो कि टाटानगर से पुरुषोत्तम, नीलांचल, संपर्क क्रांति, राजधानी, जम्मूतवी, हल्दिया और संतरागाछी की ट्रेनें दिल्ली के आसपास के स्टेशनों पर जाती है।
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