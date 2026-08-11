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आफताब की हत्या के बाद ड्रोन से लाइन की निगरानी, अबतक 33 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर रेलवे यार्ड में आफताब की हत्या के बाद, आरपीएफ ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। लाइन पर ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक 33 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है।

आफताब की हत्या के बाद ड्रोन से लाइन की निगरानी, अबतक 33 गिरफ्तार

टाटानगर रेलवे यार्ड के पास आफताब की हत्या के बाद लाइन की निगरानी ड्रोन से होने लगी है। इससे आम लोगों के भी लाइन पर जाने पर रोक लग गई है, क्योंकि लाइन पर घूमने वालों को आरपीएफ रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जुर्माना वसूल रही है। यार्ड और लाइन से दोबारा पकड़े जाने वालों को जेल जाना पड़ सकता है या जुर्माने के तौर पर 500 के बजाय एक हजार रुपये देने पड़ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि 3 अगस्त से अब तक 33 से ज्यादा लोगों को यार्ड व लाइन से पकड़कर आरपीएफ अनधिकृत प्रवेश और ट्रेसपास के आरोप में कार्रवाई कर चुकी है। दरअसल, 2 अगस्त को कैरेज कॉलोनी निवासी आफताब की यार्ड की लाइन पर गोली मारकर हत्या करने के बाद चक्रधरपुर मंडल से निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश हुआ है।

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सुरक्षा उपाय

वहीं, आरपीएफ ने यार्ड की लाइन पर गुरुवार को तीन सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और 16 कैमरे लगने तक ड्रोन से यार्ड की निगरानी कर रही है। सुरक्षा जवान शिफ्ट के तहत लाइन में गश्त कर रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी में लाइन या यार्ड के आसपास नजर आने वालों को जवान वॉकी-टॉकी और मोबाइल मैसेज के आधार पर पकड़कर टाटानगर पोस्ट लाकर कार्रवाई करते हैं।

बैठक और उपाय

मालूम हो कि रेलवे यार्ड एवं लाइन की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ने जिला एसएसपी और टाटानगर के रेल एसपी के साथ बैठक की थी। इसके बाद कैमरे और हाईमास्ट लाइट लगाने का आदेश हुआ है, जबकि जवानों की नियमित गश्त जारी है।

प्रश्नोत्तर

आफताब की हत्या कब हुई?
आफताब की हत्या 2 अगस्त को हुई थी।
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