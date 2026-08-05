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रेलकर्मियों को मिला आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर रेलवे सिविल डिफेंस टीम ने आपदा प्रबंधन के लिए 19 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। इसमें नए लोको पायलटों और विशेषज्ञों के लिए व्यावहारिक ज्ञान शामिल है। स्थानीय स्कूलों के छात्रों को भी आपात स्थिति में सहायक होने का प्रशिक्षण दिया गया है। यह रेलवे सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

रेलकर्मियों को मिला आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण

टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने आपदा प्रबंधन के लिए 19 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। टीम ने इलेक्ट्रिक लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र में रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित नवनियुक्त लोको पायलटों और रिफ्रेशर कोर्स करने वाले 15,159 लोको पायलटों को आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इससे रेलवे सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा जेडआरटीआई सीनी, एमडीटीआई टाटानगर, लोको शेड तथा कैरिज एंड वैगन विभाग के करीब चार हजार कर्मचारियों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बताया कि रेलवे हाई स्कूल, श्यामा प्रसाद कॉलेज, एलबीएसएम कॉलेज और गोलमुरी केरल पब्लिक समाजम हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं को भी आपदा में बचाव, रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार और आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने का प्रशिक्षण दिया गया।

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इससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ।

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