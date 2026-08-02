Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टाटानगर स्टेशन पर रेलवे परीक्षा को लेकर हेल्प डेस्क शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

आरआरबी लेवल-1 (ग्रुप-डी) परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यह हेल्प डेस्क उम्मीदवारों को स्थानीय परिवहन, परीक्षा केंद्रों और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। यह व्यवस्था 3 से 21 अगस्त तक चलेगी, जिसमें सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं।

टाटानगर स्टेशन पर रेलवे परीक्षा को लेकर हेल्प डेस्क शुरू

आरआरबी लेवल-1 (ग्रुप-डी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। रेलवे प्रशासन ने परीक्षा अवधि के दौरान बाहर से आने वाले हजारों अभ्यर्थियों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की है। रेलवे के अनुसार, परीक्षा 3 से 21 अगस्त तक विभिन्न चरणों में होगी। स्टेशन पर बनाए गए हेल्प डेस्क में रेलकर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। यहां अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने का मार्ग, स्थानीय परिवहन, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, समय-सारिणी तथा अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान में भी सहायता दी जा रही है।यात्रियों

और अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि स्टेशन परिसर में व्यवस्था बनी रहे और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Tatanagar Jamshedpur News Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।