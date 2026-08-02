टाटानगर स्टेशन पर रेलवे परीक्षा को लेकर हेल्प डेस्क शुरू
आरआरबी लेवल-1 (ग्रुप-डी) परीक्षा के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। यह हेल्प डेस्क उम्मीदवारों को स्थानीय परिवहन, परीक्षा केंद्रों और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। यह व्यवस्था 3 से 21 अगस्त तक चलेगी, जिसमें सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं।
आरआरबी लेवल-1 (ग्रुप-डी) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। रेलवे प्रशासन ने परीक्षा अवधि के दौरान बाहर से आने वाले हजारों अभ्यर्थियों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की है। रेलवे के अनुसार, परीक्षा 3 से 21 अगस्त तक विभिन्न चरणों में होगी। स्टेशन पर बनाए गए हेल्प डेस्क में रेलकर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। यहां अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने का मार्ग, स्थानीय परिवहन, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, समय-सारिणी तथा अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान में भी सहायता दी जा रही है।यात्रियों
और अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि स्टेशन परिसर में व्यवस्था बनी रहे और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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