रेलवे ई पत्रिका दर्पण के लिए मांग रहा निबंध
टाटानगर रेलवे ई-पत्रिका दर्पण जमशेदपुर निवासियों और रेल कर्मचारियों से प्रेरक कहानियों, यात्रा वृतांत और लेखों की मांग कर रहा है। चक्रधरपुर मंडल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और लाइब्रेरी खोलने के साथ कर्मचारियों को पुरस्कृत करता है।
जमशेदपुर। टाटानगर रेलवे ई पत्रिका दर्पण के लिए जमशेदपुर निवासियों या रेल कर्मचारियों से प्रेरक कहानियां यात्रा वृतांत और सामाजिक लोक साहित्य एवं अन्य कई विषयों पर लेख और निबंध मांग रहा है ताकि प्रकाशित किया जा सके। बताया जाता है कि चक्रधरपुर मंडल राज्य भाषा विभाग द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है और टाटानगर में लाइब्रेरी खोलने के साथ ही हिंदी में काम करने वाले कर्मचारियों को समय-समय पर पुरस्कृत करता है।
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