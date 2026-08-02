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लोको पायलटों को मिला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने नव-नियुक्त और रिफ्रेशर कोर्स के तहत 15,159 लोको पायलटों को आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा, अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। छात्रों को प्राथमिक उपचार और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की विधियां सिखाई गईं।

लोको पायलटों को मिला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम की ओर से अबतक इलेक्ट्रिक लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र में नव-नियुक्त एवं रिफ्रेशर कोर्स में शामिल 15,159 लोको पायलटों को आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा जेडआरटीआई, एमडीटीआई, लोको शेड तथा कैरेज एवं वैगन विभाग के करीब 4,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। रेलवे हाई स्कूल, श्यामा प्रसाद कॉलेज, एलबीएसएम महाविद्यालय और गोलमुरी केरल पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं को आपदा से बचाव, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीके सिखाए गए। टीम ने सदर अस्पताल खासमहाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुगसलाई, मानगो और निमडीह में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा मरीजों को अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और सर्पदंश से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया।

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