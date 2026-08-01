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15 हजार से अधिक लोको पायलटों को मिला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। टीम ने 15,159 लोको पायलटों और 4,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही, छात्रों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्राथमिक उपचार और आपात स्थितियों में निपटने के तरीके सिखाए गए।

15 हजार से अधिक लोको पायलटों को मिला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण
15 हजार से अधिक लोको पायलटों को मिला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

टाटानगर रेल सिविल डिफेंस टीम ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए रेलवे और समाज के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। टीम ने इलेक्ट्रिक लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र में रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित नव-नियुक्त एवं रिफ्रेशर कोर्स में शामिल कुल 15,159 लोको पायलटों को आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा जेडआरटीआई, एमडीटीआई, लोको शेड तथा कैरेज एवं वैगन विभाग के करीब 4,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। रेलवे हाई स्कूल, श्यामा प्रसाद कॉलेज, एलबीएसएम महाविद्यालय और गोलमुरी केरल पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं को भी आपदा से बचाव, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीके सिखाए गए।

टीम ने सदर अस्पताल खासमहल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुगसलाई, मानगो और निमडीह में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा मरीजों को अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक उपचार और सर्पदंश से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया।

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