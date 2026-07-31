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टाटा स्टील का प्रथम तिमाही में राजस्व 60794 करोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटा स्टील ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही रिपोर्ट में कुल राजस्व 60,794 करोड़ रुपये और ईबीआईटीडीए 9,370 करोड़ रुपये दर्ज किया। भारत में टैक्स के बाद मुनाफा 35 प्रतिशत बढ़कर 4,668 करोड़ रुपये हो गया। नीदरलैंड्स और यूके में भी कंपनी को रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा।

टाटा स्टील का प्रथम तिमाही में राजस्व 60794 करोड़

टाटा स्टील ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून की अवधि की समेकित रिपोर्ट जारी की है। टाटा स्टील की गुरुवार को निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसके बाद यह रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रथम तिमाही में कुल राजस्व 60,794 करोड़ और ईबीआईटीडीए 9370 करोड़ दर्ज किया गया। उतार-चढ़ाव भरे ऑपरेटिंग माहौल के बावजूद ईबीआईटीडीए में साल-दर-साल 25 प्रतिशत का सुधार हुआ। भारत में टैक्स के बाद मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 35 प्रतिशत बढ़कर 4668 करोड़ रुपये हो गया। जबकि कंसोलिडेटेड आधार पर टैक्स के बाद मुनाफा सालाना आधार पर लगभग 19 प्रतिशत बढ़कर 2385 करोड़ रुपये रहा।

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भारतीय परिचालन का रेवेन्यू 36,989 करोड़ रुपये और ईबीआईटीडीए 9908 करोड़ था, जो 27 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन दिखाता है। भारत में प्रति टन ईबीआईटीडीए तिमाही-दर-तिमाही 3255 से बढ़कर 19162 प्रति टन हो गया। भारत में क्रूड स्टील का प्रोडक्शन 5.76 मिलियन टन और डिलीवरी 5.17 मिलियन टन रही। मेरामंडली और कलिंगनगर में मेंटेनेंस शटडाउन के कारण तिमाही प्रोडक्शन और डिलीवरी पर असर पड़ा। आने वाली तिमाही में प्रोडक्शन और डिलीवरी के सामान्य होने की उम्मीद है।नीदरलैंड्स का तिमाही रेवेन्यू 1445 मिलियन और ईबीआईटीडीए €4 मिलियन था। लिक्विड स्टील का प्रोडक्शन 1.55 मिलियन टन और डिलीवरी 1.40 मिलियन टन रही। डायरेक्ट शीट प्लांट बंद होने से कामकाज पर असर पड़ा। यूके का तिमाही रेवेन्यू 484 मिलियन था और ईबीआईटीडीए नुकसान कम होकर 27 मिलियन रह गया। कंपनी ने तिमाही के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 3579 करोड़ खर्च किए।

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