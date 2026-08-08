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टाटा स्टील में बीयू-पीआरजी का पुनर्गठन, वीपी उत्तम सिंह चेयरपर्सन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटा स्टील ने बीयू-पीआरजी टीएसके का पुनर्गठन किया है। कलिंगानगर ऑपरेशन के वीपी उत्तम सिंह को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्यों में प्रबॉल घोष, अजीत कर और अरविंद कुमार सिंह शामिल हैं। अयन मुखर्जी को कन्वीनर बनाया गया है। बैठक हर महीने आयोजित की जाएगी।

टाटा स्टील में बीयू-पीआरजी का पुनर्गठन, वीपी उत्तम सिंह चेयरपर्सन

टाटा स्टील में बीयू-पीआरजी टीएसके का पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से किया गया है। कमेटी के चेयरपर्सन कलिंगानगर ऑपरेशन के वीपी उत्तम सिंह को बनाया गया है। कमेटी में अन्य सदस्यों के रूप में प्रबॉल घोष, चीफ अजीत कर, चीफ अरविंद कुमार सिंह, आशुतोष कुमार, जीएम हरबिंदर सिंह दीपक, जीएम मनीष कुमार सिंह, एमडी और सीईओ एनआईएनएल पद्मपाल, पंकज हरिश्चंद्र भूरे, राहुल कुमार, राजीव कुमार चौधरी, राजू अग्रवाल, शंकर विश्वास, सुभाष कुमार सिन्हा, सुव्रांसु शेखर राउत, विलास गायकवाड और अयन मुखर्जी शामिल हैं। अयन मुखर्जी को कन्वीनर बनाया गया है। बीयू-पीआरजी के चेयरपर्सन सीआईओ से सलाह कर वन आईटी से किसी को आमंत्रित सदस्य के तौर पर मनोनीत करेंगे।

चेयरमैन संबंधित डिवीजन या बीयू के संबंधित फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी नॉमिनेट करेंगे, जिनके लिए प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। बीयू-पीआरजी की बैठक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हर महीने या जरूरत पड़ने पर आयोजित की जाएगी।

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