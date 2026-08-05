जेएफसी की वापसी नहीं, टाटा स्टील ने पुनर्विचार से किया इनकार

टाटा स्टील ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) से बाहर होने और जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) को बंद करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करने की पुष्टि की है। इस निर्णय का उद्देश्य ग्रासरूट स्तर पर फुटबॉल को मजबूत करना है। कंपनी का ध्यान झारखंड, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण पर होगा।

टाटा स्टील ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) से बाहर होने और जमशेदपुर एफसी (जेएफसी) को बंद करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी। सोमवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेसवार्ता में टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट (कॉरपोरेट सर्विसेज) डीबी. सुंदरा रामम ने कहा कि यह फैसला लंबे विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और इसका कारण वित्तीय नुकसान नहीं, बल्कि ग्रासरूट स्तर पर फुटबॉल को मजबूत करने की रणनीति है। अब कंपनी का पूरा ध्यान झारखंड, ओडिशा और अन्य क्षेत्रों में युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करने पर होगा। टाटा फुटबॉल अकादमी (टीएफए) और ग्रासरूट कार्यक्रमों के जरिए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा।

टीएफए की उपलब्धियां गिनाईं सुंदरा रामम ने बताया कि टाटा फुटबॉल अकादमी ने अब तक 275 कैडेट तैयार किए हैं, जिनमें 148 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 24 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। वर्तमान में 88 खिलाड़ी विभिन्न पेशेवर क्लबों से खेल रहे हैं। टीएफए को एआईएफएफ की फाइव स्टार मान्यता भी मिली है। वहीं, 2018 से अब तक कंपनी की ग्रासरूट पहल से करीब 6,700 बच्चे जुड़े हैं।

दूसरे संगठन को क्लब सौंपने की भी थी कोशिश उन्होंने बताया कि टाटा स्टील ने जेएफसी के संचालन के लिए अन्य खेल संगठनों से भी बातचीत की थी। यदि कोई संस्था क्लब संभालने को तैयार होती तो कंपनी अपनी सुविधाएं और सहयोग देने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि जेएफसी के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के मौजूदा अनुबंधों का सम्मान किया जाएगा तथा खिलाड़ियों को अन्य क्लबों में अवसर दिलाने का भी प्रयास होगा।

नौ वर्षों में 318 करोड़ रुपये का निवेश सुंदरा रामम ने कहा कि टाटा स्टील ने पिछले नौ वर्षों में जेएफसी पर लगभग 318 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें 283 करोड़ रुपये क्लब संचालन और शेष राशि प्रायोजन पर व्यय हुई। उन्होंने कहा कि कंपनी खेलों को कभी लाभ-हानि के नजरिये से नहीं देखती। टाटा स्टील वर्तमान में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स सहित करीब 90 खेलों को समर्थन दे रही है और भविष्य में भी प्रतिभा विकास पर निवेश बढ़ाती रहेगी।