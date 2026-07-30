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टाटा स्टील रैकेट फेस्ट में भारती गुप्ता व चंदन बने मिक्सड विजेता

By Hindustan | Bureau
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टाटा स्टील रैकेट फेस्ट में भारती गुप्ता व चंदन बने मिक्सड विजेता

टाटा स्टील रैकेट फेस्ट 2026 का आयोजन जेआरडी टाटा स्पोर्टस कंपलेक्स जमशेदपुर में किया गया। जिसमें बोकारो जिला बैडमिन्टन एसोसिएशन की ओर से जिले के बैडमिन्टन खिलाडि़यों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर बोकारो टीम को विजेता बना दिया। इस बैडमिन्टन प्रतियोगिता में राज्य भर से विभिन्न जिले के कुल 490 बैडमिन्टन खिलडि़यों ने हिस्सा लिया। इस बैडमिन्टन प्रतियोगिता में बोकारो के खिलाड़ी भारती गुप्ता व चंदन की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स प्रतियोगिता में शानदार खेल का प्रदर्शन कर विजेता बने। जिसमें मास्टर फाईनल में बोकारो जिले से भारती गुप्ता व चंदन की जोड़ी ने जमशेदपुर की जोड़ी गुरनाम व कृष्णा को एक के मुकाबले दो सेट में पहला सेट 18-21, दूसरा सेट 21-12 व तीसरा सेट 21-14 अंको से पराजित कर चैम्पियन बना।

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