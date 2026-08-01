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टाटा स्टील: क्यूसी की बैठक में 18 मामलों का निपटारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटा स्टील के प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त क्वार्टर अलॉटमेंट कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में 33 मामलों पर चर्चा की गई, जिसमें से 18 मामलों को स्वीकृति दी गई और 15 मामलों को खारिज किया गया। इस बैठक में प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया।

टाटा स्टील: क्यूसी की बैठक में 18 मामलों का निपटारा

टाटा स्टील के कर्मचारियों के क्वार्टर से संबंधित मामलों को लेकर प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त क्वार्टर अलॉटमेंट कमेटी (क्यूसी) की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक के एजेंडे में 33 मामले थे। इनमें 18 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जबकि 15 मामलों को खारिज कर दिया गया। बैठक में सीएचआरओ जुबिन पालिया तथा यूनियन से सहायक सचिव अजय चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष शिवेश वर्मा, संतोष सिंह आदि शामिल थे।

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