टाटा स्टील प्लांट में दोपहिया वाहनों की रोक को अध्ययन शुरू

टाटा स्टील सड़क सुरक्षा समेत सभी प्रकार की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कंपनी के सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन के जीरो एक्सीडेंट यानी रक्तहीन स्टील निर्माण की सोच को जमीन पर उतारने के लिए प्रबंधन ने जमशेदपुर प्लांट परिसर में दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित रोक की दिशा में तैयारी तेज कर दी है। प्रबंधन ने नई व्यवस्था लागू करने से पहले प्लांट के चारों प्रमुख गेट पर वाहनों की आवाजाही का अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रबंधन ने वीपी डीबी सुंदरारामम के नेतृत्व में इसके लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए दो अहम समितियों स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग कमेटी का गठन 23 जुलाई को ही कर दिया गया है। इन समितियों में टाटा स्टील प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल किया गया है। फिजिबिलिटी स्टडी के तहत पहली, दूसरी, रात्रि और जनरल शिफ्ट में प्लांट में प्रवेश करने वाले दोपहिया वाहनों की संख्या दर्ज की जा रही है। साथ ही बिष्टूपुर, टेल्को, मानगो, जुगसलाई और आदित्यपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले कर्मचारियों के आवागमन का भी आकलन किया जा रहा है। प्रत्येक गेट पर पीक आवर्स का दबाव, पार्किंग की आवश्यकता और कर्मचारियों के आवागमन के पैटर्न का अलग-अलग विश्लेषण किया जाएगा。