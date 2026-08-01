वन टाटा स्टील विजन को गति देने को बनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी काउंसिल
टाटा स्टील ने एकीकृत कारोबार और रणनीतिक निर्णयों के लिए वन टाटा स्टील स्ट्रेटेजी ग्लोबल काउंसिल का गठन किया है। यह काउंसिल कंपनी के वैश्विक व्यवसायों और भौगोलिक इकाइयों के बीच तालमेल सुनिश्चित करेगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग देशों में अन्य टाटा स्टील इकाइयों को साझा रणनीतिक दिशा देना है।
टाटा स्टील ने वैश्विक स्तर पर अपने कारोबार और रणनीतिक निर्णयों को एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वन टाटा स्टील स्ट्रेटेजी ग्लोबल काउंसिल का गठन किया है। इस संबंध में शुक्रवार को सीईओ सह एमडी टीवी नरेंद्रन के हस्ताक्षर से सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर के तहत यह काउंसिल कंपनी के सभी वैश्विक व्यवसायों और भौगोलिक इकाइयों के बीच रणनीतिक तालमेल, साझा कार्यप्रणाली और एकीकृत निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य अलग-अलग देशों में संचालित इकाइयों को वन टाटा स्टील विजन के अनुरूप एक साझा रणनीतिक दिशा देना है। नई काउंसिल के चेयरपर्सन टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन होंगे। जबकि कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी कौशिक चटर्जी को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। भारत, नीदरलैंड, ब्रिटेन और थाईलैंड की रणनीति एवं वित्त टीमों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस काउंसिल का सदस्य बनाया गया है। कंपनी के अनुसार यह मंच वैश्विक स्तर पर रणनीतिक प्राथमिकताओं, निवेश, बाजार की बदलती परिस्थितियों, तकनीकी बदलाव और नियामकीय चुनौतियों पर समन्वित निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएगा。
काउंसिल में ये होंगे प्रमुख सदस्य
टीवी नरेंद्रन–चेयरपर्सन (सीईओ व एमडी, टाटा स्टील)
कौशिक चटर्जी–वाइस चेयरपर्सन (एग्जीक्यूटीव डायरेक्टर एवं सीएफओ)
अनिमेष सिन्हा–सदस्य (चीफ कॉरपोरेट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, टाटा स्टील इंडिया)
पीटर रोएलोफसेन–सदस्य (डायरेक्टर स्ट्रेटजी, एमएंडए एवं पार्टनरशिप, टाटा स्टील नीदरलैंड)
राघव सूद–सदस्य (चीफ कॉरपोरेट रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटजिक फाइनेंस, टाटा स्टील इंडिया)
संजय श्रीवास्तव–सदस्य (वीपी फाइनेंस एवं सीएफओ, टाटा स्टील थाईलैंड)
स्टीफन बार्कले–सदस्य (हेड, यूके एग्जीक्यूटिव ऑफिस, टाटा स्टील यूके)
साक्षी शर्मा–संयोजक (हेड कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी , टाटा स्टील लिमिटेड)
सामान्य प्रश्न
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