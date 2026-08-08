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टाटा वर्कर्स यूनियनकर्मियों का वेज रिवीजन 20 माह से लंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटा स्टील के कर्मचारियों का वेज रिवीजन समझौता 24 जून को हुआ, लेकिन टाटा वर्कर्स यूनियन के कर्मियों को अब भी वेतन वृद्धि का इंतजार है। बीस माह बीत गए और यूनियन कर्मचारियों को समझौते पर दवाब नहीं बन रहा। इससे वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

टाटा वर्कर्स यूनियनकर्मियों का वेज रिवीजन 20 माह से लंबित

टाटा स्टील के कर्मचारियों का वेज रिवीजन समझौता 24 जून को हस्ताक्षरित हो गया है। टाटा स्टील के कर्मचारियों की तरह टाटा वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों का भी वेज रिवीजन समझौता 1 जनवरी 2025 से लंबित है। लेकिन टाटा वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों को बीस माह बीतने के बाद भी वेज रिवीजन का इंतजार जारी है। परंपरा रही है कि टाटा स्टील के कर्मचारियों का वेज रिवीजन समझौता होने के एक सप्ताह के भीतर यूनियन कर्मियों के वेज रिवीजन पर फैसला होता रहा है। लेकिन इस बार टाटा स्टील में 45 दिन से अधिक दिन हुए समझौते के बाद भी यूनियन कर्मचारियों को समझौते का इंतजार है।

बताया जा रहा है कि यूनियन के कर्मचारियों की यूनियन नहीं होने से यूनियन नेतृत्व पर समझौते के लिए दबाव नहीं बन पा रहा है। यूनियनकर्मियों का वेतन टाटा स्टील कर्मियों की तुलना में काफी कम है। कर्मचारियों के समक्ष वित्तीय परेशानी हो रही है।

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