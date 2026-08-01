Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सांसद ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी सड़क परियोजनाओं की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जिले की सड़क परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की मांग की। उन्होंने पारडीह काली मंदिर से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक नए मार्ग, एनएच-220 का विस्तार और कई अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिससे सड़क संपर्क बेहतर होगा।

सांसद ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी सड़क परियोजनाओं की मांग

जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। सांसद विद्युतवरण महतो ने लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जिले की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने पारडीह काली मंदिर से पटमदा, काटिन, बंधवान, झिलमिली होते हुए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक नए सड़क मार्ग के निर्माण की मांग की। उनका कहना था कि इससे टाटा स्टील, जमशेदपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा।सांसद ने एनएच-220 को चाईबासा से आगे हाता, जादूगोड़ा, मुसाबनी, घुड़ाबांदा होते हुए ओडिशा के बंबई चौक तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा उन्होंने सीआरआईएफ निधि से धालभूमगढ़-नरसिंहगढ़ रेलवे क्रॉसिंग से मुसाबनी-डुमरिया मार्ग होते हुए ओडिशा सीमा तक करीब 16.83 किमी लंबी सड़क निर्माण की मांग की, जिसकी अनुमानित लागत ₹118.65 करोड़ है।

उन्होंने बामडोल घाट में स्वर्णरेखा नदी पर लगभग ₹162.14 करोड़ की लागत से उच्चस्तरीय पीएससी पुल निर्माण का भी आग्रह किया। सांसद ने धालभूमगढ़ फ्लाईओवर के दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर तक सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे मानसून के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने सभी परियोजनाओं को सीआरआईएफ के तहत प्राथमिकता देकर शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Tata Steel अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।