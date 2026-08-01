सांसद ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी सड़क परियोजनाओं की मांग
जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जिले की सड़क परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति की मांग की। उन्होंने पारडीह काली मंदिर से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक नए मार्ग, एनएच-220 का विस्तार और कई अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिससे सड़क संपर्क बेहतर होगा।
जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। सांसद विद्युतवरण महतो ने लोकसभा सत्र के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जिले की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने पारडीह काली मंदिर से पटमदा, काटिन, बंधवान, झिलमिली होते हुए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा तक नए सड़क मार्ग के निर्माण की मांग की। उनका कहना था कि इससे टाटा स्टील, जमशेदपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा।सांसद ने एनएच-220 को चाईबासा से आगे हाता, जादूगोड़ा, मुसाबनी, घुड़ाबांदा होते हुए ओडिशा के बंबई चौक तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा उन्होंने सीआरआईएफ निधि से धालभूमगढ़-नरसिंहगढ़ रेलवे क्रॉसिंग से मुसाबनी-डुमरिया मार्ग होते हुए ओडिशा सीमा तक करीब 16.83 किमी लंबी सड़क निर्माण की मांग की, जिसकी अनुमानित लागत ₹118.65 करोड़ है।
उन्होंने बामडोल घाट में स्वर्णरेखा नदी पर लगभग ₹162.14 करोड़ की लागत से उच्चस्तरीय पीएससी पुल निर्माण का भी आग्रह किया। सांसद ने धालभूमगढ़ फ्लाईओवर के दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर तक सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे मानसून के दौरान सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने सभी परियोजनाओं को सीआरआईएफ के तहत प्राथमिकता देकर शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।
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