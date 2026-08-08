पंकज होंगे टाटा स्टील के हेड लैंड एक्वीजिशन
टाटा स्टील ने झारखंड में लैंड एक्वीजिशन विभाग का नेतृत्व पंकज कुमार को सौंपा है। वर्तमान में कैपेसिटी एन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के सीनियर एरिया मैनेजर के रूप में काम कर रहे पंकज कुमार 15 अगस्त से नई जिम्मेदारी संभालेंगे और जमशेदपुर से कार्य करेंगे।
टाटा स्टील ने झारखंड में लैंड एक्वीजिशन विभाग की कमान पंकज कुमार को सौंपी है। कंपनी की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार वर्तमान में कैपेसिटी एन्हांसमेंट प्रोजेक्ट में सीनियर एरिया मैनेजर (लैंड एंड लीज) पंकज कुमार को इंटरव्यू के बाद हेड लैंड एक्विजिशन झारखंड, आईएल 3 के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे 15 अगस्त से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वे चीफ लैंड मैनेजमेंट, टाटा स्टील को कार्यात्मक रूप से रिपोर्ट करेंगे और जमशेदपुर से काम करेंगे।
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