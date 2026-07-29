टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को मिला 158.66 करोड़ पारिश्रमिक

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 158.66 करोड़ का पारिश्रमिक मिला। उल्लेखनीय है कि पिछले साल उनका पारिश्रमिक 155.81 करोड़ रुपये था। यह जानकारी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। चंद्रशेखरन को मिला यह अबतक का सर्वाधिक पारिश्रमिक है। टाटा संस ने 2022 से कार्यकारी पारिश्रमिक का खुलासा करना शुरू किया है। पिछले पांच वर्ष में उन्होंने कुल 671.4 करोड़ रुपये कमाए। वित्त वर्ष 2025-26 के उनके पारिश्रमिक में 17.97 करोड़ रुपये वेतन एवं अन्य लाभ के हैं। जबकि 140.69 करोड़ रुपये मुनाफे से जुड़ा कमीशन रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बराबर है।इस

पारिश्रमिक के साथ चंद्रशेखरन भारत के अधिक वेतन पाने वाले कॉरपोरेट दिग्गजों में शामिल हो गए हैं। एचसीएल टेक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सी विजयकुमार को वित्त वर्ष 2025-26 में 176 करोड़ रुपये मिले, जबकि पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के सीईओ संदीप कालरा ने 2024-25 में 148 करोड़ रुपये कमाए थे। हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजाल को 2025-26 में 122 करोड़ रुपये पारिश्रमिक मिला। टाटा संस के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) और कार्यकारी निदेशक सौरभ अग्रवाल वित्त वर्ष 2025-26 में 33.69 करोड़ रुपये के पारिश्रमिक के साथ कंपनी में दूसरे सबसे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी रहे। इसमें 26 करोड़ रुपये का कमीशन भी शामिल है। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड के बाकी सात सदस्यों को बैठक में शामिल होने के शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं मिला।