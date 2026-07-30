Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शनिवार को बंद रहेगा टाटा मोटर्स प्लांट, रविवार को होगा काम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

टाटा मोटर्स का प्लांट शनिवार को बंद रहेगा, जबकि रविवार को काम होगा। यह निर्णय बिज़नेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। प्लांट हेड ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी डिवीज़न को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

शनिवार को बंद रहेगा टाटा मोटर्स प्लांट, रविवार को होगा काम

टाटा मोटर्स प्लांट शनिवार को बंद रहेगा। इसके बदले रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन प्लांट खुला रहेगा और काम होगा। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड ने इससे संबंधित सर्कुलर आज जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी के बिज़नेस की ज़रूरत को देखते हुए, यह तय किया गया है कि सभी डिवीज़न/डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज़ के साथ, जिसमें जनरल ऑफिस भी शामिल है, शनिवार, 01 अगस्त 2026 को बदला हुआ वीकली ऑफ़ रखेंगे और रविवार, 02 अगस्त 2026 को काम करेंगे।यह भी कहा गया है कि डिवीज़नल-डिपार्टमेंटल हेड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉमन सर्विसेज़ की गतिविधियों में समन्वय बनाना होगा और निर्देश जारी करने होंगे।

ये भी पढ़ें:Bank Holiday: अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले जरूर देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Tata Motors Jamshedpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।