शनिवार को बंद रहेगा टाटा मोटर्स प्लांट, रविवार को होगा काम
टाटा मोटर्स का प्लांट शनिवार को बंद रहेगा, जबकि रविवार को काम होगा। यह निर्णय बिज़नेस की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। प्लांट हेड ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें सभी डिवीज़न को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
टाटा मोटर्स प्लांट शनिवार को बंद रहेगा। इसके बदले रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दिन प्लांट खुला रहेगा और काम होगा। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड ने इससे संबंधित सर्कुलर आज जारी किया। सर्कुलर में कहा गया है कि अभी के बिज़नेस की ज़रूरत को देखते हुए, यह तय किया गया है कि सभी डिवीज़न/डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज़ के साथ, जिसमें जनरल ऑफिस भी शामिल है, शनिवार, 01 अगस्त 2026 को बदला हुआ वीकली ऑफ़ रखेंगे और रविवार, 02 अगस्त 2026 को काम करेंगे।यह भी कहा गया है कि डिवीज़नल-डिपार्टमेंटल हेड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉमन सर्विसेज़ की गतिविधियों में समन्वय बनाना होगा और निर्देश जारी करने होंगे।
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