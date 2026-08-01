टीएमएच में मोटापा के इलाज को विशेष क्लीनिक शुरू
टाटा मेन हॉस्पिटल ने मोटापे के इलाज के लिए एक क्लीनिक की शुरुआत की है। यह क्लीनिक हर शनिवार सुबह 10 से 11 बजे तक चलेगा और इसमें मोटापे की जांच, जीवनशैली से जुड़ी काउंसिलिंग और मेडिकल थेरेपी प्रदान की जाएगी। अपॉइंटमेंट बुकिंग ऑनलाइन नहीं होगी, लेकिन मरीज सीधे आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
जमशेदपुर। टाटा मेन हॉस्पिटल ने मोटापा (ओबेसिटी) के इलाज के लिए खास क्लीनिक शुरू किया है। यह 1 अगस्त से हर शनिवार सुबह 10 से 11बजे तक डायबिटीज केयर सेंटर में काम करेगा। इसमें मोटापे की पूरी जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। जीवनशैली से जुड़ी काउंसिलिंग और जरूरत पड़ने पर मेडिकल थेरेपी भी शामिल होगी। अपॉइंटमेंट बुकिंग अभी ऑनलाइन सिस्टम में शामिल नहीं है। मरीज तय समय पर सीधे क्लीनिक जा सकते हैं। जब तक ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू नहीं होती, क्लीनिक की टीम उनके रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट में मदद करेगी। नियमित हेल्थ चेक-अप और जीवनशैली में बदलाव के लिए काउंसिलिंग मोटापे से जुड़ी जटिलताओं को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
इसी मकसद से टाटा मेन हॉस्पिटल ने ओबेसिटी क्लीनिक की शुरुआत की घोषणा की है।
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