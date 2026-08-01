टाटा लीज के लिए शिड्यूल परिवर्तन की जांच का आदेश जारी
टाटा लीज के नवीकरण से पूर्व फिर से शिड्यूल परिवर्तन की जांच होगी। आयुक्त रवि रंजन कुमार ने यह आदेश दिया है। शिड्यूल परिवर्तन में लीज नवीकरण के बाद नए निर्माण की जांच होगी। टाटा लीज की जमीन को पांच श्रेणी में विभाजित किया गया है। विवादित जमीन की पैमाइश और डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा।
टाटा लीज के नवीकरण के से पूर्व एक बार फिर से शिड्यूल परिवर्तन की जांच होगी। कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम ने इस आशय का आदेश दिया है। इसके आलोक में जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार को फिर से शिड्यूल परिवर्तन की जांच का काम मिला है। ये अलग बात है कि पूर्व में भी इस पर काम हुआ था। शिड्यूल परिवर्तन के तहत यह देखा जाएगा कि अंतिम लीज नवीकरण 2005 के बाद से टाटा स्टील के द्वारा कहां-कहां नया निर्माण किया गया है। अगर किसी खाली जमीन पर कोई निर्माण किया जाता है तब भी शिड्यूल परिवर्तन होता है। इसका असर राजस्व पर पड़ता है। क्योंकि शिड्यूल के अनुसार जमीन की दर तय है। इस बार दर को दोगुना करना है。
शिड्यूल परिवर्तन की प्रक्रिया
खाली जमीन की दर सबसे कम है। दरअसल टाटा लीज की जमीन को पांच श्रेणी में विभाजित किया गया है। इसमें शिड्यूल ए, बी, सी, डी और ई शामिल है। शिड्यूल ए में प्लांट, बी में ऑफिस सी में मार्केट आदि, डी में क्वार्टर और पार्क एवं ई में खाली जमीन है।
बैठक के निर्णय
बीते 24 जून को चाईबासा में आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये थे। इनमें विवादित खाता-प्लाट का भौतिक सत्यापन और और डिजिटल मैपिंग कराना शामिल था। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु लीज क्षेत्र के वे भूखंड रहे, जो लंबे समय से कानूनी या प्रशासनिक विवादों में घिरे हैं।
डिजिटल तकनीक और नई पैमाइश
कोल्हान आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि विवादित जमीन के खाता और प्लाट नंबरों की नए सिरे से पैमाइश की जाए। इन जमीनों का आधुनिक सैटेलाइट तकनीक से डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन या मालिकाना हक को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा न हो। उल्लेखनीय है कि टाटा लीज की अवधि पूर्व में 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। करीब 10,800 एकड़ जमीन का होगा लीज नवीकरण होना है。
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