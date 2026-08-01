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टाटा लीज के लिए शिड्यूल परिवर्तन की जांच का आदेश जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में टाटा लीज के नवीकरण से पहले शिड्यूल परिवर्तन की जांच होगी। कोल्हान के आयुक्त ने अंचलाधिकारी को यह कार्य सौंपा है। इसमें 2005 के बाद टाटा स्टील द्वारा किए गए नए निर्माण का विवरण लिया जाएगा। शिड्यूल ए से ई में विभाजन और विवादित जमीनों की निगरानी की जाएगी।

टाटा लीज के लिए शिड्यूल परिवर्तन की जांच का आदेश जारी

जमशेदपुर। टाटा लीज के नवीकरण के से पूर्व एक बार फिर से शिड्यूल परिवर्तन की जांच होगी। कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त रवि रंजन कुमार विक्रम ने इस आशय का आदेश दिया है। इसके आलोक में जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार को फिर से शिड्यूल परिवर्तन की जांच का काम मिला है। ये अलग बात है कि पूर्व में भी इस पर काम हुआ था। शिड्यूल परिवर्तन के तहत यह देखा जाएगा कि अंतिम लीज नवीकरण 2005 के बाद से टाटा स्टील के द्वारा कहां-कहां नया निर्माण किया गया है। अगर किसी खाली जमीन पर कोई निर्माण किया जाता है तब भी शिड्यूल परिवर्तन होता है। इसका असर राजस्व पर पड़ता है। क्योंकि शिड्यूल के अनुसार जमीन की दर तय है। इस बार दर को दोगुना करना है।

खाली जमीन की दर

खाली जमीन की दर सबसे कम है। दरअसल टाटा लीज की जमीन को पांच श्रेणी में विभाजित किया गया है। इसमें शिड्यूल ए, बी, सी, डी और ई शामिल है। शिड्यूल ए में प्लांट, बी में ऑफिस सी में मार्केट आदि, डी में क्वार्टर और पार्क एवं ई में खाली जमीन है।

आयुक्त की बैठक

बीते 24 जून को चाईबासा में आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये थे। इनमें विवादित खाता-प्लाट का भौतिक सत्यापन और और डिजिटल मैपिंग कराना शामिल था। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु लीज क्षेत्र के वे भूखंड रहे, जो लंबे समय से कानूनी या प्रशासनिक विवादों में घिरे हैं।

नए निर्देश

कोल्हान आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि विवादित जमीन के खाता और प्लाट नंबरों की नए सिरे से पैमाइश की जाए। इन जमीनों का आधुनिक सैटेलाइट तकनीक से डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन या मालिकाना हक को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा न हो। उल्लेखनीय है कि टाटा लीज की अवधि पूर्व में 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। करीब 10,800 एकड़ जमीन का होगा लीज नवीकरण होना है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टाटा लीज के नवीकरण के लिए किसकी जांच होगी?
टाटा लीज के नवीकरण के से पूर्व शिड्यूल परिवर्तन की जांच होगी।

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