टाटा कमिंस में कल छुट्टी, 2 को होगा काम
टाटा कमिंस ने वर्तमान बिजनेस आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामूहिक साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की। यह अवकाश शनिवार को होगा, जबकि कंपनी रविवार 2 अगस्त को खुली रहेगी और काम करेगी। इस संबंध में कंपनी के प्लांट हेड अजितेष मोंगा द्वारा सर्कुलर जारी किया गया।
टाटा कमिंस प्रबंधन ने वर्तमान बिजनेस की जरूरतों के मद्देनजर संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए शनिवार को सामूहिक साप्ताहिक अवकाश घोषित किया है। जबकि इस अवकाश के बदले में रविवार 2 अगस्त को कंपनी खुली रहेगी और काम होगा। इस संबंध में प्लांट हेड अजितेष मोंगा के हस्ताक्षर से गुरुवार को सर्कुलर जारी किया गया है।
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