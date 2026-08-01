19 साल बाद कोलकाता लौटीं तस्लीमा नसरीन

कोलकाता, एजेंसी। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने 19 साल बाद कोलकाता लौटने पर कहा कि उनकी वापसी इस बात का प्रमाण है कि अन्याय लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नसरीन का कोलकाता में स्वागत किया है।

तस्लीमा की वापसी का महत्व

तस्लीमा ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई हमेशा महिलाओं के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रही है, किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं। शहर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भावुक नजर आईं 63 वर्षीय तस्लीमा ने कहा कि कोलकाता लौटना उनके लिए लंबे व्यक्तिगत निर्वासन के अंत जैसा है। उन्होंने कहा कि कोलकाता लौटकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से में वापस आ गई हूं, जिसे मैं यहीं छोड़ गई थी। उनको वर्ष 2007 में कोलकाता छोड़ना पड़ा था। इससे पहले 1994 में धर्म और धार्मिक कट्टरता पर अपने लेखन तथा विचारों के कारण कट्टरपंथी संगठनों से जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष हमेशा महिलाओं के अधिकारों, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रहा है और इसे किसी राजनीतिक विचारधारा या दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।