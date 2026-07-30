कोलकाता 19 साल बाद लौटी, लगा जैसे घर पहुंच गई : तस्लीमा नसरीन

कोलकाता, एजेंसी। वर्ष 2007 में कोलकाता छोड़ने पर मजबूर हुईं तस्लीमा नसरीन 19 साल बाद गुरुवार को लौटीं। कोलकाता पहुंचने पर उन्होंने कहा, ‘कोलकाता लौटकर ऐसा लग रहा है, मानो मैं अपने घर लौट आई हूं।’ बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा को वर्ष 2007 में अपनी किताब ‘द्विखंडितो’ को लेकर हुए उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद कोलकाता छोड़ना पड़ा था। इसके बाद से वह दिल्ली में रह रही हैं। गुरुवार को तस्लीमा कोलकाता पहुंचीं। वह एक अगस्त को वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और प्रसिद्ध लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय भी शामिल हो सकते हैं।तस्लीमा ने कोलकाता लौटने पर कहा कि वह खुशी के साथ दर्द महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनसे 19 साल छीन लिए गए।